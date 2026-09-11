Послы ЕС вновь не продлили санкции против РФ из-за сопротивления уже двух столиц – журналист

Послы стран ЕС в пятницу вновь не смогли согласовать продление персональных санкций в связи с агрессией России – из-за требований двух столиц о внесении изменений в списки лиц, подпадающих под персональные санкции.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Джозвяк сообщил, что, по его информации, послы ЕС вновь не смогли продлить действие санкций против РФ и соберутся повторно в понедельник – за день до крайнего срока, 15 сентября.

🇪🇺 ambassadors AGAIN failed today to extend the 🇷🇺 sanctions. Another meeting on Monday, one day before the Sep 15 deadline.

🇸🇰 still wants Usmanov & Fridman delisted but the issue is now further complicated as 🇫🇷 also wants Usmanov off the blacklist https://t.co/RiLPtLAbjv – Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 11, 2026

"Словакия по-прежнему хочет исключения из списка Усманова и Фридмана. Но вопрос теперь ещё более осложнён, поскольку Франция также хочет исключения Усманова", – рассказал он.

В прошлый раз действие персональных санкций было продлено 14 марта. Словакия и в тот раз до последнего добивалась исключения из списка российских олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова.