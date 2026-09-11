Зеленский выразил соболезнования США в связи с 25-й годовщиной терактов 11 сентября

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования США в день 25-й годовщины теракта 11 сентября.

Об этом он сообщил в социальных сетях, пишет "Европейская правда".

Зеленский подчеркнул, что 25 лет назад, 11 сентября, был нанесен удар по людям.

"Страшный удар, трагедия в Соединенных Штатах Америки. Погибло около 3 тысяч человек из 90 стран мира, в том числе украинцы. Да воздастся честь всем героям, которые тогда делали все, чтобы спасти жизни других. Полицейские, пожарные и просто неравнодушные люди, среди них и те, кто имел украинское происхождение. Выражаем почтение, уважение, соболезнования", – заявил украинский президент.

Он подчеркнул, что тогда НАТО продемонстрировало свою силу, а также отметил важность того, что ответом на терроризм стало применение статьи 5.

"Это говорит о том, что на любого врага и террориста, если люди хотят сохранить свою цивилизацию, свой выбор в защите прав, свобод, ценностей, должен быть ответ. Ведь зло должно быть наказано", – добавил он.

Ранее сообщалось, что запланированный на среду, 9 сентября, телефонный разговор канцлера Германии Фридриха Мерца и президента США Дональда Трампа неожиданно не состоялся.

Разговор должен был касаться прежде всего 25-й годовщины террористических атак 11 сентября 2001 года.

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