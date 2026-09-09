Телефонну розмову Мерца і Трампа несподівано скасували

Запланована на середу, 9 вересня, телефонна розмова канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента США Дональда Трампа несподівано не відбулася.

Про це заявив речник німецького уряду Стефан Корнеліус, передає Bild, пише "Європейська правда".

Корнеліус не назвав конкретних обставин, зазначивши лише, що справа, ймовірно, не обмежується проблемами з графіками. Нову дату розмови поки не визначили.

Зазначається, що запланована розмова Мерца і Трампа мала стосуватися насамперед 25-х роковин терористичних атак 11 вересня 2001 року. За словами Корнеліуса, канцлер хотів наголосити, що США можуть і надалі розраховувати на повну солідарність Німеччини та Європи.

Водночас варто зауважити, що це сталося на тлі того, як Трамп привітав високі результати ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") на виборах у федеральній землі Саксонія-Ангальт.

"Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу на недільних виборах у Саксонії-Ангальт зі значним відривом, хоч і не набрала абсолютної більшості.

Співголова "АдН" Аліс Вайдель розраховує, що після тріумфу у Саксонії-Ангальт підтримка її партії продовжить зростати на загальнонаціональному рівні і сягне 40%.

Більше у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини.