В Эстонии надеются, что Палата представителей поддержит законопроект о санкциях против РФ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна надеется, что Палата представителей США поддержит законопроект о санкциях против России.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Так Тсахкна отреагировал на информацию в СМИ о том, что законопроект о санкциях против России покойного сенатора Линдси Грэма на следующей неделе вынесут на голосование в Палате представителей.

Глава МИД Эстонии подчеркнул, что его страна решительно поддерживает введение дополнительных санкций против России.

"Мы высоко оцениваем усилия Конгресса США и надеемся, что законопроект о санкциях против России будет принят в качестве закона", – подчеркнул глава эстонского внешнеполитического ведомства.

Напомним, Сенат Конгресса Соединенных Штатов 7 августа 86 голосами "за" одобрил проект о санкциях против РФ, соавторами которого являются покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль. Речь идет о "карательных" тарифах для стран, импортирующих российские энергоресурсы.

В то же время позже СМИ писали, что законопроект сталкивается со всё более сильным сопротивлением в Палате представителей США и, вероятно, будет заблокирован по крайней мере до ноябрьских выборов в Конгресс.

Подробнее об этом – в статье Сенат пробивает санкционную стену: какое наказание для России готовят США и какова будет роль Трампа.