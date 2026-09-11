Зеленский объяснил, почему членство Украины в НАТО выгодно России и Европе

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему Украина должна стать членом НАТО и почему это, по его мнению, отвечает интересам не только Киева.

Об этом он заявил в пятницу, 11 сентября, во время общения с журналистами на ежегодной встрече YES в Киеве, которую проводит Фонд Виктора Пинчука, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Отвечая на вопрос, верит ли он в будущее членство Украины в НАТО, Зеленский подчеркнул, что об этом нужно постоянно говорить. По его словам, членство в Альянсе может стать одним из путей выхода из затяжной войны.

В то же время Зеленский назвал членство Украины в НАТО гарантией безопасности для Европы. Он подчеркнул, что украинская армия сейчас является самой сильной армией.

"Украина в НАТО – это гарантия безопасности для Европы, потому что такой сильной армии в Европе пока нет", – сказал он.

Президент также обратил внимание на дискуссию в США относительно будущей роли американских войск в Европе. По его словам, вопрос заключается в том, будут ли Соединенные Штаты увеличивать свое присутствие на континенте с учетом российской угрозы или, наоборот, сокращать его.

Еще одним аргументом Зеленский назвал укрепление самого НАТО благодаря вступлению Украины. Речь идет не только об вооружении, но и об украинских военных технологиях, боевом опыте и потенциале армии.

Отдельно президент упомянул о вопросе "гарантий безопасности для России". По его словам, после переговоров с РФ американская сторона часто возвращается с позицией, что Украина может получить гарантии безопасности от США и финансовую поддержку от Европы, тогда как Россия поднимает вопрос о собственных гарантиях.

"С одной стороны, это звучит странно – что агрессор спрашивает, какие гарантии безопасности. Да, но это также говорит о том, что они уже не чувствуют себя такими сильными, как это было или как им казалось в начале войны", – сказал Зеленский.

Он считает, что членство Украины в НАТО создало бы для России определенную "гарантию", поскольку Украина не сможет пытаться вернуть оккупированные территории военным путем, а решать территориальные вопросы придется дипломатическим путем.

"Поэтому вопрос о НАТО актуален, на мой взгляд, для всех сторон. Я считаю, что именно вопрос о НАТО и вопрос о ЕС может стать одним из выходов из этой страшной войны", – подытожил президент.

В начале июля посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук заявила, что цель вступления в Альянс остается неизменной, и все больше стран понимают, что членство Украины больше в интересах самого НАТО.

Недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Альянса "не могут быть наивными" в отношении угрозы, которую представляет Россия.