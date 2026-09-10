Рютте про загрозу від Росії: "Ми не можемо бути наївними"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу "не можуть бути наївними" щодо загрози, яку становить Росія.

Про це він сказав під час спільної із міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем пресконференції, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Рютте заявив, що Росія й надалі становить довгострокову загрозу для Європи, оскільки вся її економіка зосереджена на обороні та підготовці до війни.

Він наголосив, що НАТО не може бути "наївним" щодо Росії.

"Я знаю, що завжди знайдуться люди, які скажуть вам: о, якби ви тільки сіли за стіл переговорів із Путіним і зробили те й це… Це довгострокова проблема. Це загроза. Ми не можемо бути наївними", – сказав генсек НАТО.

Також Рютте зазначив, що європейські члени НАТО "дедалі краще розуміють, що брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку".

"Раніше панувала думка, що ми можемо й надалі робити більше з меншими ресурсами, і що Сполучені Штати й надалі братимуть на себе основний тягар (...) Європейці дедалі більше усвідомлюють, що брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку – це не вибір. Що відновлення наших збройних сил є справді необхідним… розширення нашої оборонної промислової бази корисне не лише для нашої безпеки, а й для наших економік. І що безпека – це не те, що США повинні робити за нас, а те, що вони повинні робити разом з нами", – додав генсек НАТО.

Нагадаємо, неофіційно з’являлась інформація, що директор ЦРУ під час візиту до Москви в кінці серпня закликав РФ не загострювали конфлікт із союзниками США у НАТО, зокрема з Естонією, Латвією та Литвою.

На тлі цих чуток в МЗС Естонії запевнили, що військова загроза з боку Росії не змінилася.

Також писали, що майже 80% поляків вважають, що Польща має надати допомогу балтійським державам, якщо вони зазнають агресії з боку Росії.