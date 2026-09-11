В Румынии обнаружили обломки сразу многих беспилотников – на суше и в Чёрном море

В Румынии в течение пятницы обнаружили обломки нескольких БПЛА, некоторые из которых имели боевую часть.

Как сообщает Digi24, об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии, пишет "Европейская правда".

В течение 11 сентября в Румынии обнаружили обломки беспилотных летательных аппаратов сразу в нескольких местах – в районе Констанцы, в граничащем с Украиной уезде Тульча и в Чёрном море.

В частности, два фрагмента беспилотников нашли на пляже в Тульче, ещё два – извлекли из Чёрного моря. В одном из случаев специалисты обнаружили боевую часть, обломок нейтрализовали.

О вероятных фрагментах дрона в прибрежных водах сообщили с коммерческого судна, после чего их нашли и изъяли пограничники. Взрывчатки внутри не было.

Последнее вмешательство произошло почти в 18 часов в приморской местности к северу от Констанцы. Специалисты Минобороны считают, что речь идет об обломках четырёх БПЛА – в том числе дрона-перехватчика, в котором ещё оставался неразорвавшийся заряд. Все обломки были безопасно обезврежены.

Предположений о конкретном типе и принадлежности аппаратов не высказывают.

10 сентября на пляже в Румынии также нашли обломки беспилотника.

Утром 11 сентября Румыния поднимала истребители F-16 для наблюдения за воздушными целями вблизи границы с Украиной.