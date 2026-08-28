"Це надто затяглося": тимчасовий прем’єр Румунії закликав шукати вихід з політичної кризи

Виконувач обов’язків прем’єра Румунії Іліє Боложан заявив, що країна вже надто довго занурена у політичну кризу і живе з тимчасовим урядом.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить Digi24.

Боложан, який є представником Національно-ліберальної партії, у п’ятницю заявив, що країні нарешті потрібен повноцінний уряд і вихід з політичної кризи.

Водночас він підкреслив, що Національно-ліберальна партія не погодиться знову працювати в уряді із соціал-демократами, оскільки "немає гарантій, що вони змінять поведінку".

"За умов, що така ситуація "глухого кута" зберігатиметься, формула, яку пропонує конституція і яка діє в усіх демократичних системах – це дострокові вибори. Якщо для уряду не знайдуть формули – то це єдина формула, яку пропонує наша конституція. І хоча я дуже скептичний щодо того, що дострокові вибори можуть відбутися ближчим часом, ми можемо опинитись у такій ситуації", – додав він.

Нагадаємо, Боложан залишається на прем’єрській посаді у статусі виконувача обов’язки з кінця весни 2026 року, коли соціал-демократи вирішили вийти з коаліції, а далі підтримали вотум недовіри уряду.

Перший запропонований президентом Нікушором Даном "позапарламентський" кандидат на прем’єра Еуджен Томак відмовився від свого мандата через недостатню підтримку. Після того Дан номінував на посаду прем’єра члена Національно-ліберальної партії (PNL) Адріана Вештя, йому також не вдалось отримати необхідну підтримку.

Подальші консультації з партіями загальмували через літню перерву і поновиляться з наступного тижня.

За даними станом на середину літа, ультраправий Альянс за об’єднання румунів (AUR) Джордже Сіміона залишається партією з найбільшою підтримкою виборців, на другому місці після них з великим відривом – соціал-демократи PSD.

Станом на кінець травня більшість румунів негативно ставилися до ідеї з "незалежним" главою уряду і 56% підтримали б оголошення дострокових виборів.