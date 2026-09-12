У Мерца офіційно визнали діру в оборонному бюджеті України та обіцяють допомогу

Радник канцлера ФРН Фрідріха Мерца з питань безпеки Гюнтер Зауттер вважає, що партнери мають покрити зростання оборонних витрат України.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", він заявив про це у суботу на щорічній зустрічі YES у Києві, яку проводить Фонд Віктора Пінчука.

Безпековий радник німецького канцлера наголосив, що Німеччина наразі є головним фінансовим донором України, а кумулятивно за 4,5 роки війни лишається другим донором після США.

Утім, він наголосив, що допомога силам оборони України є також національним інтересом самої Німеччини.

"Ми маємо нести цей тягар. Якщо цього не робити проблеми будуть просто величезними", – пояснив він.

"Підтримка України є абсолютно життєво важливою складовою. Якщо ця підтримка припиниться – чи то з політичних, чи то з фінансових причин – Україна опиниться перед величезною проблемою. Ми всі переконані, що це буде величезна проблема", – підкреслив він, виступаючи на панелі за участю безпекових радників ключових європейських економік.

Гюнтер Зауттер нагадав, що протягом минулого року європейські партнери ухвалили кілька проривних рішень щодо фінансування сил оборони України – у тому числі, затвердили у ЄС пакет допомоги в розмірі 90 мільярдів євро, а у липні на саміті НАТО взяли публічну обіцянку надати Україні 70 мільярдів євро оборонної підтримки.

"Але ми знаємо, що, на жаль, на даний момент все ще існують додаткові потреби. Разом ми працюємо над пошуком вирішення цієї проблеми", – заявив він.

"Ми вважаємо надзвичайно важливим, щоб Москва зрозуміла: ця підтримка не є половинчастою, вона не зникне і триватиме стільки, скільки буде потрібно", – пояснив радник Мерца.

Раніше у ЄС стверджували, що не знають обсягу потреб України в додатковому фінансуванні, але не заперечували існування проблеми. Також у Брюсселі є прагнення визначити цей обсяг, перш ніж обговорювати його покриття. Утім, досі бракувало визнання діри з боку ключових столиць.

Детально про ситуацію та про плани з цього приводу читайте у статті "Російські гроші ставлять на розморозку. Чи отримає Україна активи РФ та що пропонує Брюссель".