У Мерца официально признали дыру в оборонном бюджете Украины и обещают помощь

Советник канцлера ФРГ Фридриха Мерца по вопросам безопасности Гюнтер Зауттер считает, что партнеры должны покрыть рост оборонных расходов Украины.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", он заявил об этом в субботу на ежегодной встрече YES в Киеве, которую проводит Фонд Виктора Пинчука.

Советник по вопросам безопасности немецкого канцлера подчеркнул, что Германия в настоящее время является главным финансовым донором Украины, а в совокупности за 4,5 года войны остается вторым донором после США.

Впрочем, он подчеркнул, что помощь силам обороны Украины также является национальным интересом самой Германии.

"Мы должны нести это бремя. Если этого не делать, проблемы будут просто огромными", – пояснил он.

"Поддержка Украины является абсолютно жизненно важной составляющей. Если эта поддержка прекратится – будь то по политическим или финансовым причинам – Украина окажется перед огромной проблемой. Мы все убеждены, что это будет огромная проблема", – подчеркнул он, выступая на панельной дискуссии с участием советников по вопросам безопасности ключевых европейских экономик.

Гюнтер Зауттер напомнил, что в течение прошлого года европейские партнеры приняли несколько прорывных решений по финансированию сил обороны Украины – в том числе утвердили в ЕС пакет помощи в размере 90 миллиардов евро, а в июле на саммите НАТО публично пообещали предоставить Украине 70 миллиардов евро оборонной поддержки.

"Но мы знаем, что, к сожалению, на данный момент все еще существуют дополнительные потребности. Вместе мы работаем над поиском решения этой проблемы", – заявил он.

"Мы считаем чрезвычайно важным, чтобы Москва поняла: эта поддержка не является половинчатой, она не исчезнет и будет продолжаться столько, сколько потребуется", – пояснил советник Мерца.

Ранее в ЕС утверждали, что не знают объема потребностей Украины в дополнительном финансировании, но не отрицали существование проблемы. Также в Брюсселе стремятся определить этот объем, прежде чем обсуждать его покрытие. Впрочем, до сих пор не хватало признания этой проблемы со стороны ключевых столиц.

Подробнее о ситуации и планах по этому поводу читайте в статье "Российские деньги ставят на размораживание. Получит ли Украина активы РФ и что предлагает Брюссель".