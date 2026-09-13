У Берліні автобус врізався в дерево: 15 людей постраждали

У ніч проти неділі, 13 вересня, у Берліні сталася серйозна аварія за участю автобуса, внаслідок чого постраждали 15 людей.

Про це пише Bild, передає "Європейська правда".

За даними правоохоронців, автобус з’їхав із дороги та на повній швидкості врізався в дерево.

Унаслідок аварії постраждали 15 людей, троє з них дістали тяжкі травми. Ще одна людина перебуває у критичному стані, її життю загрожує небезпека.

Фото: Bild

Після зіткнення один із пасажирів опинився заблокованим усередині автобуса. Рятувальникам довелося використовувати спеціальне важке обладнання, щоб визволити постраждалого з понівеченого салону.

Причини аварії наразі встановлюються.

Наприкінці серпня на сході Нідерландів сталася аварія за участю автобуса, який перевозив учнів середньої школи з Німеччини.

Нещодавно сім осіб, у тому числі двоє поліцейських, загинули внаслідок автомобільної аварії на північному сході Англії після того, як транспортний засіб, який рухався зустрічною смугою головної дороги, зіткнувся з поліцейським автомобілем.

11 вересня стало відомо, що кілька осіб загинули внаслідок аварії у швейцарському кантоні Граубюнден після того, як туристичний автобус зіткнувся з огороджувальним бар’єром.