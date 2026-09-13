В Берлине автобус врезался в дерево: 15 человек пострадали
Новости — Воскресенье, 13 сентября 2026, 09:55 —
В ночь на воскресенье, 13 сентября, в Берлине произошло серьезное ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадали 15 человек.
Об этом пишет Bild, передает "Европейская правда".
По данным правоохранительных органов, автобус съехал с дороги и на полной скорости врезался в дерево.
В результате аварии пострадали 15 человек, трое из них получили тяжкие травмы. Еще один человек находится в критическом состоянии, его жизни угрожает опасность.
После столкновения один из пассажиров оказался заблокированным внутри автобуса. Спасателям пришлось использовать специальное тяжелое оборудование, чтобы извлечь пострадавшего из искореженного салона.
Причины аварии в настоящее время устанавливаются.
В конце августа на востоке Нидерландов произошла авария с участием автобуса, который перевозил учащихся средней школы из Германии.
Недавно семь человек, в том числе двое полицейских, погибли в результате ДТП на северо-востоке Англии после того, как автомобиль, двигавшийся по встречной полосе главной дороги, столкнулся с полицейской машиной.
11 сентября стало известно, что несколько человек погибли в результате аварии в швейцарском кантоне Граубюнден после того, как туристический автобус столкнулся с ограждающим барьером.