У Вільнюсі затримали п’яних молодиків, що зірвали з будівлі прапор України

У литовській столиці Вільнюсі повідомили про інцидент із зірваним прапором України; обох молодих людей швидко затримали.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

В ніч проти понеділка двоє молодих людей близько третьої години ночі зірвали український прапор зі флагштока на будівлі на проспекті ім. князя Гедиміна у Вільнюсі.

Порушників швидко наздогнали і затримали. Чоловіки 2000 і 1995 року народження виявились нетверезими – тести на алкогольне сп’яніння показали рівень 1,49 та 2,43 проміле відповідно.

За фактом інциденту почали розслідування. Про громадянство затриманих не повідомляють.

Нагадаємо, у Польщі почали провадження через нищення пам'ятника УПА одіозним політиком Гжегожем Брауном.

Перед тим пам’ятник пережив черговий акт вандалізму.