В Вильнюсе задержали пьяных молодых людей, сорвавших со здания флаг Украины
Новости — Понедельник, 14 сентября 2026, 08:28 —
В литовской столице Вильнюсе сообщили об инциденте с сорванным флагом Украины; обоих молодых людей быстро задержали.
Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".
В ночь на понедельник двое молодых людей около трех часов ночи сорвали украинский флаг с флагштока на здании на проспекте им. князя Гедимина в Вильнюсе.
Нарушителей быстро догнали и задержали. Мужчины 2000 и 1995 года рождения оказались в нетрезвом состоянии – тесты на алкогольное опьянение показали уровень 1,49 и 2,43 промилле соответственно.
По факту инцидента начато расследование. О гражданстве задержанных не сообщается.
Напомним, в Польше возбудили дело в связи с повреждением памятника УПА одиозным политиком Гжегожем Брауном.
До этого памятник пережил очередной акт вандализма.
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