В Вильнюсе задержали пьяных молодых людей, сорвавших со здания флаг Украины

В литовской столице Вильнюсе сообщили об инциденте с сорванным флагом Украины; обоих молодых людей быстро задержали.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В ночь на понедельник двое молодых людей около трех часов ночи сорвали украинский флаг с флагштока на здании на проспекте им. князя Гедимина в Вильнюсе.

Нарушителей быстро догнали и задержали. Мужчины 2000 и 1995 года рождения оказались в нетрезвом состоянии – тесты на алкогольное опьянение показали уровень 1,49 и 2,43 промилле соответственно.

По факту инцидента начато расследование. О гражданстве задержанных не сообщается.

Напомним, в Польше возбудили дело в связи с повреждением памятника УПА одиозным политиком Гжегожем Брауном.

До этого памятник пережил очередной акт вандализма.