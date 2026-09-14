FT: Канада хоче приєднатися до кредиту для України на 90 млрд євро, щоб зблизитися з ЄС

Канада веде переговори щодо підтримки позики ЄС для України, на тлі того, як канадський прем’єр-міністр Марк Карні прагне зміцнити трансатлантичні зв’язки, щоб зменшити залежність своєї країни від США.

Про це виданню Financial Times стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників газети, обидві сторони сподіваються домовитися про розмір внеску Канади в позику для України на суму 90 млрд євро до саміту у Монреалі наприкінці жовтня.

Ці джерела зазначають, що Карні прагнув створити альянс ліберальних держав, відданих багатосторонньому порядку, який був занурений у хаос діями президента США Дональда Трампа, і сподівався продемонструвати відданість європейським союзникам, зробивши внесок у кредит на підтримку України.

Наразі Велика Британія є єдиною іншою країною, що не входить до ЄС, яка взяла участь у наданні цього кредиту.

"Ми вдячні за всю підтримку, яку Канада надає Україні, і готові робити ще більше разом", – зазначив один із європейських посадовців.

Цього тижня Карні вирушає до Європи, де зустрінеться з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Страсбурзі в середу. Після цього він, як очікується, полетить до Ліверпуля, щоб зустрітися з новим прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

"ЄС прагне якомога тісніших відносин із Канадою, і саме над цим ми працюємо", – додав європейський посадовець.

Нещодавно стало відомо, що держави-члени Євросоюзу дали згоду на закупівлю для України американських ракет-перехоплювачів для систем Patriot на загальну суму в 3,2 млрд євро у рамках кредиту ЄС на загальну суму в 90 млрд.

Крім того, в ЄС нагадали, що допомога на 90 млрд євро закриє лише дві третини потреб України у 2026-27 роках.