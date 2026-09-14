FT: Канада хочет присоединиться к займу для Украины на 90 млрд евро, чтобы сблизиться с ЕС

Канада ведет переговоры о поддержке кредита ЕС для Украины на фоне стремления канадского премьер-министра Марка Карни укрепить трансатлантические связи, чтобы уменьшить зависимость своей страны от США.

Об этом изданию Financial Times стало известно из источников, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседников газеты, обе стороны надеются договориться о размере вклада Канады в кредит для Украины на сумму 90 млрд евро до саммита в Монреале в конце октября.

Эти источники отмечают, что Карни стремился создать альянс либеральных государств, приверженных многостороннему порядку, который был погружен в хаос действиями президента США Дональда Трампа, и надеялся продемонстрировать приверженность европейским союзникам, внеся вклад в кредит в поддержку Украины.

На данный момент Великобритания является единственной другой страной, не входящей в ЕС, которая приняла участие в предоставлении этого кредита.

"Мы благодарны за всю поддержку, которую Канада оказывает Украине, и готовы делать еще больше вместе", – отметил один из европейских чиновников.

На этой неделе Карни отправляется в Европу, где в среду встретится с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Страсбурге. После этого он, как ожидается, полетит в Ливерпуль, чтобы встретиться с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом.

"ЕС стремится к как можно более тесным отношениям с Канадой, и именно над этим мы работаем", – добавил европейский чиновник.

Недавно стало известно, что государства-члены Евросоюза дали согласие на закупку для Украины американских ракет-перехватчиков для систем Patriot на общую сумму 3,2 млрд евро в рамках кредита ЕС на общую сумму 90 млрд.

Кроме того, в ЕС напомнили, что помощь в размере 90 млрд евро покроет лишь две трети потребностей Украины в 2026–2027 годах.