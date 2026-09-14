У Конгресі чекають зміни політики США щодо НАТО після проміжних виборів

Американський конгресмен від Демократичної партії Євген Віндман переконаний, що після проміжних виборів до Конгресу політика США щодо НАТО зміниться.

Про це він заявив в інтерв’ю "Європейській правді".

Зокрема, Віндман вказав, що за результатами проміжних виборів є велика ймовірність того, що більшість в обох палатах перейде до демократів, що своєю чергою призведе до кращих перспектив "продуктивної роботи на благо американського народу та наших міжнародних союзників".

На запитання, чи означає це зміну поточної політики США щодо НАТО, Віндман відповів: "Та безперечно".

"НАТО – це найбільший і найважливіший альянс в історії. Нове підтвердження прихильності США до НАТО буде дуже важливим", – сказав він.

Конгресмен також уточнив, що це стосується, зокрема збереження американської присутності в Європі.

"Причому це має двопартійну підтримку. Я чую про це від своїх колег, зокрема від голови Комітету з питань збройних сил Палати представників. А це – республіканець. Він наполягає, що наші зобов’язання у Європі мають залишатися стабільними, ґрунтувалися на потребах наших місій та потребах альянсу, а не на політичних міркуваннях президента", – сказав він.

Нагадаємо, 28 липня Міноборони США офіційно розпочало шестимісячний перегляд своєї військової присутності в Європі, що може прокласти шлях до скорочення військ на континенті.

Раніше "ЄвроПравда" повідомляла, що США хочуть створити "НАТО 3.0", що не буде "базуватися на залежності" Європи від Америки.

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