В Конгрессе ожидают изменения политики США в отношении НАТО после промежуточных выборов

Американский конгрессмен от Демократической партии Евгений Виндман убежден, что после промежуточных выборов в Конгресс политика США в отношении НАТО изменится.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

В частности, Виндман отметил, что по результатам промежуточных выборов высока вероятность того, что большинство в обеих палатах перейдет к демократам, что, в свою очередь, приведет к лучшим перспективам "продуктивной работы на благо американского народа и наших международных союзников".

На вопрос, означает ли это изменение текущей политики США в отношении НАТО, Виндман ответил: "Да, безусловно".

"НАТО – это крупнейший и важнейший альянс в истории. Новое подтверждение приверженности США НАТО будет очень важным", – сказал он.

Конгрессмен также уточнил, что это касается, в частности, сохранения американского присутствия в Европе.

"Причём это имеет двухпартийную поддержку. Я слышу об этом от своих коллег, в частности от председателя Комитета по вооруженным силам Палаты представителей. А это – республиканец. Он настаивает на том, что наши обязательства в Европе должны оставаться стабильными, основываться на потребностях наших миссий и потребностях альянса, а не на политических соображениях президента", – сказал он.

Напомним, 28 июля Минобороны США официально начало шестимесячный пересмотр своего военного присутствия в Европе, что может проложить путь к сокращению войск на континенте.

Ранее "ЕвроПравда" сообщала, что США хотят создать "НАТО 3.0", которое не будет "основано на зависимости" Европы от Америки.