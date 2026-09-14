Конгресмен: боротьба з корупцією може допомогти Україні налагодити відносини зі США

Член Палати представників від Демократичної партії Євген Віндман наголосив, що для покращення відносин зі США Україні необхідно максимально подолати корупцію.

Про це він заявив в інтерв’ю "Європейській правді".

Як зазначив конгресмен, тема корупції є одним з тих наративів, які Росія використовує проти України.

"Тому потрібно, щоб корупція була ліквідована максимально можливою мірою", – підкреслив він.

На запитання, чи буде американська сторона приділяти більше уваги боротьбі з корупцією після проміжних виборів, Віндман відповів: "Щоразу, коли поширюється наратив про корупцію, а отже американському народу, і нам у парламенті США бракує впевненості, що наші зусилля та наші гроші використовуються найкращим чином та з мінімальним рівнем корупції – це створює для вас проблеми".

Тому, переконаний конгресмен, боротьба з корупцією – це та сфера, де Україна повинна показати прогрес.

"Причому в Україні вже є чимало механізмів для цього: НАБУ, антикорупційні прокурори САП. Ці антикорупційні органи мають виконувати свою роботу. А для цього вони повинні мати надійний захист. Це справді потрібне", – резюмував він.

У цьому ж інтерв’ю Віндман висловив впевненість, що Палата представників ухвалить законопроєкт про санкції проти Росії покійного сенатора Ліндсі Грема.

Дивіться відео інтерв’ю з конгресменом Віндманом або читайте текстову версію на сайті "Європейської правди".