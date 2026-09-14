Конгресмен оцінив шанси на ухвалення закону про санкції проти РФ у Палаті представників

Конгресмен-демократ Євген Віндман вважає реальним ухвалення в Палаті представників законопроєкту про санкції проти Росії покійного сенатора Ліндсі Грема.

Про це Віндман розповів в інтерв’ю "Європейській правді".

Конгресмен сподівається, що закон про санкції проти Росії в Палаті представників розглянуть наступного тижня. Водночас він додав, що документ ще не заявили до розгляду.

"Це найсерйозніший наразі пакет – якщо його ухвалити і використати, так, як хоче Конгрес, це будуть найбільші санкції проти Росії від початку великої війни", – сказав Віндман.

На запитання, чи вважає він реальним ухвалення цього проєкту у Палаті представників, Віндман відповів ствердно.

"У цьому законі є певні складні моменти, та вони взагалі не пов’язані з Україною. Серед американців, чесно кажу, є чітка двопартійна, навіть позапартійна підтримка України. Я бачу це щодня. Коли я їжджу по своєму округу у Вірджинії, бачу у людей українські прапори. Я бачу також двопартійну підтримку у Конгресі", – сказав конгресмен.

За його словами, головна мета законопроєкту – покарати Росію та змусити її сісти за стіл переговорів.

"Саме це для мене головне. Тому я проголосую за цей проєкт і буду активно за нього виступати. І я знаю, що багато моїх колег робитимуть те саме. Але спершу республіканці мають погодитися винести його на голосування", – додав Віндман.

Нагадаємо, Сенат Конгресу Сполучених Штатів 7 серпня 86 голосами "за" схвалив проєкт щодо санкцій проти РФ, співавторами якого є покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блументаль. Йдеться про "каральні" тарифи для країн, які імпортують російські енергоресурси.

Водночас пізніше ЗМІ писали, що законопроєкт стикається з дедалі сильнішим опором у Палаті представників США і, ймовірно, буде заблокований принаймні до листопадових виборів до Конгресу.

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