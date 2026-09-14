Конгрессмен: борьба с коррупцией может помочь Украине наладить отношения с США

Член Палаты представителей от Демократической партии Евгений Виндман подчеркнул, что для улучшения отношений с США Украине необходимо максимально искоренить коррупцию.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

Как отметил конгрессмен, тема коррупции является одним из тех нарративов, которые Россия использует против Украины.

"Поэтому необходимо, чтобы коррупция была ликвидирована в максимально возможной степени", – подчеркнул он.

На вопрос, будет ли американская сторона уделять больше внимания борьбе с коррупцией после промежуточных выборов, Виндман ответил: "Каждый раз, когда распространяется нарратив о коррупции, а значит, американскому народу и нам в парламенте США не хватает уверенности в том, что наши усилия и наши деньги используются наилучшим образом и с минимальным уровнем коррупции, – это создает для вас проблемы".

Поэтому, как убежден конгрессмен, борьба с коррупцией – это та сфера, где Украина должна продемонстрировать прогресс.

"Причём в Украине уже есть немало механизмов для этого: НАБУ, антикоррупционные прокуроры САП. Эти антикоррупционные органы должны выполнять свою работу. А для этого они должны иметь надёжную защиту. Это действительно необходимо", – резюмировал он.

В этом же интервью Виндман выразил уверенность, что Палата представителей примет законопроект о санкциях против России, автором которого является покойный сенатор Линдси Грэм.