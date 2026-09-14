Конгрессмен: борьба с коррупцией может помочь Украине наладить отношения с США
Член Палаты представителей от Демократической партии Евгений Виндман подчеркнул, что для улучшения отношений с США Украине необходимо максимально искоренить коррупцию.
Об этом он заявил в интервью "Европейской правде".
Как отметил конгрессмен, тема коррупции является одним из тех нарративов, которые Россия использует против Украины.
"Поэтому необходимо, чтобы коррупция была ликвидирована в максимально возможной степени", – подчеркнул он.
На вопрос, будет ли американская сторона уделять больше внимания борьбе с коррупцией после промежуточных выборов, Виндман ответил: "Каждый раз, когда распространяется нарратив о коррупции, а значит, американскому народу и нам в парламенте США не хватает уверенности в том, что наши усилия и наши деньги используются наилучшим образом и с минимальным уровнем коррупции, – это создает для вас проблемы".
Поэтому, как убежден конгрессмен, борьба с коррупцией – это та сфера, где Украина должна продемонстрировать прогресс.
"Причём в Украине уже есть немало механизмов для этого: НАБУ, антикоррупционные прокуроры САП. Эти антикоррупционные органы должны выполнять свою работу. А для этого они должны иметь надёжную защиту. Это действительно необходимо", – резюмировал он.
В этом же интервью Виндман выразил уверенность, что Палата представителей примет законопроект о санкциях против России, автором которого является покойный сенатор Линдси Грэм.
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