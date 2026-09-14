У Єврокомісії прокоментували ситуацію навколо генпрокурора і НАБУ

У ЄС знають про останні події, які стосуються генерального прокурора України та Національного антикорупційного бюро, і нагадують, що боротьба з корупцією – центральний елемент серед умов вступу до ЄС.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

Єврокоміісія нагадала Україні про те, що боротьба з корупцією – головний елемент для держави-кандидата в ЄС.

"Можу сказати, що ми справді знаємо про події, останні події", – заявив Мерсьє, відповідаючи на питання журналістів.

Він нагадав, що у Єврокомісії уникають від коментування окремих випадків.

"Дозвольте мені висловитися чітко щодо корупції. ЄС дотримується політики нульової терпимості до корупції. І ми нагадуємо, власне, що боротьба з корупцією є центральним елементом для будь-якої країни, яка прагне приєднатися до ЄС", – підкреслив речник.

Як повідомлялося, Руслан Кравченко на тлі розслідування НАБУ та САП про "кришування" колл-центрів подав заяву про відставку з посади генерального прокурора.

Водночас 14 вересня генпрокурор заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та звинуватив НАБУ і САП у заволодінні матеріалами проваджень проти їхніх працівників під час обшуків у межах спецоперації "Карфаген", щоб зупинити процесуальні рішення у цих справах.

Джерела "Української правди" в правоохоронних органах повідомили, що Кравченко у ніч на 14 вересня виїхав за кордон на службовому автомобілі. Генпрокурор також оприлюднив повідомлення, що поїхав у відрядження.

Президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту з проханням невідкладно підтримати відставку генпрокурора Кравченка.