В Еврокомиссии прокомментировали ситуацию вокруг генпрокурора и НАБУ

В ЕС знают о последних событиях, касающихся генерального прокурора Украины и Национального антикоррупционного бюро, и напоминают, что борьба с коррупцией – центральный элемент среди условий вступления в ЕС.

Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.

Еврокомиссия напомнила Украине о том, что борьба с коррупцией – главный элемент для государства-кандидата в ЕС.

"Могу сказать, что мы действительно знаем о событиях, последних событиях", – заявил Мерсье, отвечая на вопросы журналистов.

Он напомнил, что в Еврокомиссии избегают комментирования отдельных случаев.

"Позвольте мне высказаться четко относительно коррупции. ЕС придерживается политики нулевой толерантности к коррупции. И мы напоминаем, собственно, что борьба с коррупцией является центральным элементом для любой страны, которая стремится присоединиться к ЕС", – подчеркнул спикер.

Как сообщалось, Руслан Кравченко на фоне расследования НАБУ и САП о "крышевании" колл-центров подал заявление об отставке с должности генерального прокурора.

В то же время 14 сентября генпрокурор заявил, что подписал подозречие директору НАБУ Семену Кривоносу и обвинил НАБУ и САП в завладении материалами производств против их работников во время обысков в рамках спецоперации "Карфаген", чтобы остановить процессуальные решения по этим делам.

Источники "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщили, что Кравченко в ночь на 14 сентября выехал за границу на служебном автомобиле. Генпрокурор также обнародовал сообщение, что поехал в командировку.

Президент Владимир Зеленский обратился к парламенту с просьбой безотлагательно поддержать отставку генпрокурора Кравченко.