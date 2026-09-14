В Кремлі заявили, що російські військові виконують свої завдання на всій території України і продовжуватимуть це робити.

Про це заявив прессекретар правителя РФ Дмитрів Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

Він відповідав на прохання журналістів прокоментувати повідомлення польського залізничного оператора про удар безпілотника по локомотиву неподалік від польсько-українського кордону, а також звинувачення щодо цього інциденту на адресу Росії з боку України та Євросоюзу.

"Якщо я правильно розумію, йдеться про територію України. Наші військові виконують свої завдання на всій території України і продовжують це робити, і продовжуватимуть", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, 13 вересня під ударами РФ опинилася АЗС біля КПП "Ягодин – Дорогуськ", також поцілили у локомотив потяга "Укрзалізниці", що стояв за 2 км від кордону. Невдовзі перед ударами тим самим маршрутом кордон перетинав поїзд з іноземними гостями.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після подій скликав термінову нараду. Він заявив, що найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже активних дій з боку Росії і не можна виключити більш серйозних атак на польській території.