Кремль об ударах у границы Украины и Польши: мы будем продолжать это делать

В Кремле заявили, что российские военные выполняют свои задачи на всей территории Украины и будут продолжать это делать.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

Он отвечал на просьбу журналистов прокомментировать сообщение польского железнодорожного оператора об ударе беспилотника по локомотиву недалеко от польско-украинской границы, а также обвинения в связи с этим инцидентом в адрес России со стороны Украины и Евросоюза.

"Если я правильно понимаю, речь идет о территории Украины. Наши военные выполняют свои задачи на всей территории Украины и продолжают это делать, и будут продолжать", – сказал Песков.

Напомним, 13 сентября под ударами РФ оказалась АЗС возле КПП "Ягодин – Дорогуск", также был поражён локомотив украинского поезда, который стоял в 2 км от границы. Незадолго до ударов по тому же маршруту границу пересекал поезд с иностранными гостями.

Премьер-министр Польши Дональд Туск после событий созвал экстренное совещание. Он заявил, что ближайшие недели и месяцы станут периодом очень активных действий со стороны России и нельзя исключать более серьезных атак на польской территории.