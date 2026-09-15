Истребители НАТО сбили над Литвой нарушивший границы дрон

Итальянские истребители патрульной миссии НАТО в странах Балтии ночью 15 сентября сбили над Литвой беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В Вооружённых силах Литвы объявили, что в ночь на вторник итальянские патрульные истребители миссии НАТО сбили беспилотник, залетевший в воздушное пространство страны.

До этого в южных районах – включая столицу Вильнюс – объявили воздушную тревогу "желтого" уровня, а местные жители делились в соцсетях, что слышат, как летают истребители. Затем тревогу объявили также в Каунасе.

Обломки упали в районе деревни Праткунай возле городка Кайшадорис в центральной части страны, недалеко от Каунаса. На место съехались военные и полиция.

Фото: LRT

"Не будем торопиться с выводами – ведётся расследование, все обстоятельства будут выяснены. Самое важное сейчас – угроза нейтрализована и опасности для людей больше нет. Благодарим союзников за быструю реакцию и точный выстрел", – говорится в заявлении Вооружённых сил.

Глава Национального центра по управлению кризисными ситуациями Вильмантас Виткаускас сообщил, что на данном этапе ещё не установлено, о каком типе беспилотника идёт речь, однако существует значительная вероятность, что дрон имел боевую часть.

По его словам, аппарат летел над территорией Литвы примерно полчаса, а залетел вероятно из Беларуси.

Насколько известно, это первый случай, когда дрон-нарушитель сбили над территорией Литвы.

В августе беспилотник был сбит над территорией Латвии, что произошло уже не впервые. Впервые истребители НАТО над Балтией сбили беспилотник над территорией Эстонии, тогда речь шла об украинском ударном дроне, сбившемся с курса.

Также в августе истребитель НАТО из Испании сбил дрон над Румынией.