Истребители НАТО сбили над Литвой нарушивший границы дрон
Новости — Вторник, 15 сентября 2026, 07:48 —
Итальянские истребители патрульной миссии НАТО в странах Балтии ночью 15 сентября сбили над Литвой беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.
Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".
В Вооружённых силах Литвы объявили, что в ночь на вторник итальянские патрульные истребители миссии НАТО сбили беспилотник, залетевший в воздушное пространство страны.
До этого в южных районах – включая столицу Вильнюс – объявили воздушную тревогу "желтого" уровня, а местные жители делились в соцсетях, что слышат, как летают истребители. Затем тревогу объявили также в Каунасе.
Обломки упали в районе деревни Праткунай возле городка Кайшадорис в центральной части страны, недалеко от Каунаса. На место съехались военные и полиция.
"Не будем торопиться с выводами – ведётся расследование, все обстоятельства будут выяснены. Самое важное сейчас – угроза нейтрализована и опасности для людей больше нет. Благодарим союзников за быструю реакцию и точный выстрел", – говорится в заявлении Вооружённых сил.
Глава Национального центра по управлению кризисными ситуациями Вильмантас Виткаускас сообщил, что на данном этапе ещё не установлено, о каком типе беспилотника идёт речь, однако существует значительная вероятность, что дрон имел боевую часть.
По его словам, аппарат летел над территорией Литвы примерно полчаса, а залетел вероятно из Беларуси.
Насколько известно, это первый случай, когда дрон-нарушитель сбили над территорией Литвы.
В августе беспилотник был сбит над территорией Латвии, что произошло уже не впервые. Впервые истребители НАТО над Балтией сбили беспилотник над территорией Эстонии, тогда речь шла об украинском ударном дроне, сбившемся с курса.
Также в августе истребитель НАТО из Испании сбил дрон над Румынией.