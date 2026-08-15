У Латвії завершили підривні роботи зі знешкодження збитого дрона

У суботу, 15 серпня, у Латвії у муніципалітеті Балві завершили роботи з підриву з метою нейтралізації безпілотного літального апарата, який збили над територією Латвії напередодні.

Про це повідомили Національні збройні сили (NBS), цитує Delfi, передає "Європейська правда".

Нагадаємо, вночі 14 серпня над східними районами Латвії оголошували повітряну тривогу, згодом повідомили про збиття дрона-порушника з винищувача.

NBS планували нейтралізувати безпілотник у той же день ввечері, втім у суботу, 15 серпня, стало відомо, що роботи провели пізніше.

Напередодні у Латвії повідомили, що дрон збив італійський винищувач, який патрулює над Балтією у межах місії НАТО.

У НАТО, коментуючи останні інциденти з дронами у Латвії і Румунії, заявили, що Альянс цілодобово готовий реагувати на загрози.