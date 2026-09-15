Турецька поліція вилучила 350 кілограмів кокаїну вартістю понад $30 млн

Поліція Туреччини вилучила приблизно 350 кілограмів кокаїну, прихованого у відсіку у зануреній частині корпусу вантажного судна в порту Мерсін.

Про це розповів міністр юстиції Туреччини Акин Гюрлек, якого цитує Turkish Minute, повідомляє "Європейська правда".

Також в ході операції були затримані дев’ять підозрюваних.

За даними турецької влади, розфасований у 12 пакунків наркотик було виявлено поблизу впускного отвору системи охолодження двигуна судна.

Його орієнтовна ринкова вартість – 1,5 млрд турецьких лір (30,9 млн доларів).

Слідчі встановили, що члени ймовірної контрабандної мережі планували за допомогою водолазів витягнути пакунки з затопленої частини судна та транспортувати кокаїн до західних провінцій.

Поліція також вилучила водолазне спорядження та підводний скутер, які, як вважається, призначалися для цієї операції.

Координацію розслідування здійснювала Головна прокуратура Мерсіна, до якого були залучені підрозділи з боротьби з наркотиками та розвідки поліцейських управлінь Мерсіна та Стамбула.

Гюрлек ідентифікував судно як CSPC Pisces і зазначив, що воно прибуло з Бразилії. Відкриті морські реєстри вказують, що це вантажне судно під прапором Ліберії, побудоване у 2026 році.

Дані стеження показують, що останнім портом судна перед Мерсіном була іспанська Таррагона. Воно прибуло до Мерсіна 11 вересня.

Дев’ять підозрюваних було затримано за підозрою у виготовленні та незаконному обігу наркотиків. Розслідування триває.

Ця операція стала продовженням іншої великої конфіскації в тому ж порту в січні, коли поліція конфіскувала 298 кілограмів кокаїну з контейнера, задекларованого як вантаж з арахісом і відправленого з Бразилії.

Мерсін став важливим пунктом ввезення кокаїну з Латинської Америки.

Раніше у Румунії оголосили про викриття організованої злочинної групи, що у співпраці з албанськими наркоторговцями займалася транспортуванням великих обсягів наркотиків з Іспанії до інших європейських держав.

Про викриття подібної мережі заявили і в Іспанії.

У Греції викрили спробу контрабанди канабісу на 2 млн євро у вантажівці, що прямувала з Італії.