Турецкая полиция изъяла 350 кг кокаина стоимостью более $30 млн

Полиция Турции изъяла около 350 килограммов кокаина, спрятанного в отсеке в подводной части корпуса грузового судна в порту Мерсин.

Об этом сообщил министр юстиции Турции Акын Гюрлек, которого цитирует Turkish Minute, сообщает "Европейская правда".

Также в ходе операции были задержаны девять подозреваемых.

По данным турецких властей, расфасованный в 12 пакетов наркотик был обнаружен вблизи впускного отверстия системы охлаждения двигателя судна.

Его ориентировочная рыночная стоимость – 1,5 млрд турецких лир (30,9 млн долларов).

Следователи установили, что члены предполагаемой контрабандной сети планировали с помощью водолазов извлечь пакеты из затопленной части судна и транспортировать кокаин в западные провинции.

Полиция также изъяла водолазное снаряжение и подводный скутер, которые, как считается, предназначались для этой операции.

Координацию расследования осуществляла Главная прокуратура Мерсина, привлечены также подразделения по борьбе с наркотиками и разведки полицейских управлений Мерсина и Стамбула.

Гюрлек идентифицировал судно как CSPC Pisces и отметил, что оно прибыло из Бразилии. Открытые морские реестры указывают, что это грузовое судно под флагом Либерии, построенное в 2026 году.

Данные слежения показывают, что последним портом судна перед Мерсином была испанская Таррагона. В Мерсин оно прибыло 11 сентября.

Девять подозреваемых были задержаны по подозрению в изготовлении и незаконном обороте наркотиков. Расследование продолжается.

Эта операция стала продолжением другой крупной конфискации в том же порту в январе, когда полиция конфисковала 298 килограммов кокаина из контейнера, задекларированного как груз с арахисом и отправленного из Бразилии.

Мерсин стал важным пунктом ввоза кокаина из Латинской Америки.

Ранее в Румынии объявили о разоблачении организованной преступной группы, которая в сотрудничестве с албанскими наркоторговцами занималась транспортировкой крупных партий наркотиков из Испании в другие европейские страны.

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