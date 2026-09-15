Естонія теж планує долучитися до французької ініціативи ядерного стримування

Естонія веде переговори з Францією, щоб долучитися до її ініціативи з посилення ядерного стримування.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ERR та AFP.

Втім, приєднання до цієї ініціативи вимагає певного рівня готовності країни, заявив прем’єр-міністр Крістен Міхал у кулуарах Європейського арктичного саміту.

"Ми вже перебуваємо під ядерною парасолькою НАТО. Франція також підтримує нашу незалежність, розмістивши війська в Естонії. Тож якщо з’явиться можливість поглибити співпрацю в ядерній сфері, то, ймовірно, саме це й відбудеться", – сказав Крістен Міхал.

Новопризначений посол Франції в Естонії Александр Ескорсія теж зазначив, що Франція переходить до стратегії передового ядерного стримування і що з Естонією ведеться діалог з цього та інших питань, пов’язаних зі співпрацею в галузі оборони.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон виступив із промовою про доктрину французької ядерної зброї, представивши концепцію "превентивного стримування". Згодом низка країн ухвалила рішення приєднатися до цієї ініціативи, серед останніх наразі про цю готовність заявила Фінляндія.

Більше про це читайте у статті: Новий ядерний захист Європи: як країни ЄС шукають заміну "парасольці" США.