Эстония также планирует присоединиться к инициативе Франции по ядерному сдерживанию

Эстония ведет переговоры с Францией о присоединении к её инициативе по усилению ядерного сдерживания.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR и AFP.

Впрочем, присоединение к этой инициативе требует определенного уровня готовности страны, заявил премьер-министр Кристен Михал в кулуарах Европейского арктического саммита.

"Мы уже находимся под ядерным зонтиком НАТО. Франция также поддерживает нашу независимость, разместив войска в Эстонии. Поэтому, если появится возможность углубить сотрудничество в ядерной сфере, то, вероятно, именно это и произойдет", – сказал Кристен Михал.

Новоназначенный посол Франции в Эстонии Александр Эскорсия также отметил, что Франция переходит к стратегии передового ядерного сдерживания и что с Эстонией ведется диалог по этому и другим вопросам, связанным с сотрудничеством в области обороны.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с речью о доктрине французского ядерного оружия, представив концепцию "превентивного сдерживания". Впоследствии ряд стран принял решение присоединиться к этой инициативе; среди последних на данный момент о такой готовности заявила Финляндия.

Подробнее об этом читайте в статье: Новая ядерная защита Европы: как страны ЕС ищут замену "зонтику" США.