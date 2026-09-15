Залізничний рух у значній частині Нідерландів порушений через масштабний збій у системі безпеки.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Ймовірно, йдеться про диверсію, адже у багатьох місцях до колії були прикріплені труби, кажуть у компанії-оператора залізниці ProRail.

За даними ProRail, збій почався о 05:30. У щонайменше двадцяти різних місцях спостерігаються збої в системі безпеки. Через це неможливо перевірити, чи рухається по колії поїзд. У таких умовах безпечне пересування неможливе, а світлофори переходять на червоне світло. Постраждав також автомобільний рух на багатьох ділянках, адже шлагбауми можуть блокувати рух через збій у системі.

Наразі фахівцям потрібен час, щоб відновити повноцінну роботу залізниці.

"Ми знаємо, на яких ділянках колії сталися збої, але не знаємо точного місця. Тому нам доведеться пройти всю трасу, щоб виявити та усунути несправність", – повідомили у компанії.

Можлива диверсія може бути пов’язана з Днем принца, який відзначають 15 вересня у Нідерландах. Але обставини встановлюватиме поліція.

Як повідомлялося раніше, у понеділок, 14 вересня, у Нідерландах був паралізований рух на одній із локальних залізничних гілок через аварію за участі пасажирського потяга та вантажівки.

Нагадаємо, 16 вересня у Литві потенційно не відбудеться 1271 регіональний автобусний рейс через страйк перевізників.