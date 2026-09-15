Железнодорожное движение на значительной части территории Нидерландов нарушено из-за масштабного сбоя в системе безопасности.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Вероятно, речь идет о диверсии, ведь во многих местах к путям были прикреплены трубы, сообщают в компании-операторе железной дороги ProRail.

По данным ProRail, сбой начался в 05:30. По меньшей мере в двадцати разных местах наблюдаются сбои в системе безопасности. Из-за этого невозможно проверить, движется ли по путям поезд. В таких условиях безопасное движение невозможно, а светофоры переходят на красный свет. Пострадало также автомобильное движение на многих участках, ведь шлагбаумы могут блокировать движение из-за сбоя в системе.

В настоящее время специалистам нужно время, чтобы восстановить полноценную работу железной дороги.

"Мы знаем, на каких участках пути произошли сбои, но не знаем точного места. Поэтому нам придется пройти всю трассу, чтобы выявить и устранить неисправность", – сообщили в компании.

Возможная диверсия может быть связана с Днем принца, который отмечается 15 сентября в Нидерландах. Но обстоятельства будет устанавливать полиция.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 14 сентября, в Нидерландах было парализовано движение на одной из местных железнодорожных веток из-за аварии с участием пассажирского поезда и грузовика.

Напомним, 16 сентября в Литве, возможно, не состоится 1271 региональный автобусный рейс из-за забастовки перевозчиков.