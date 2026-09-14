У Нідерландах пасажирський поїзд зіткнувся з вантажівкою на переїзді

У Нідерландах паралізовано рух на одній із локальних залізничних гілок через аварію за участі пасажирського потяга та вантажівки.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Інцидент стався близько 10 години ранку на залізничному переїзді у муніципалітеті Ермело неподалік Амстердаму. Вантажівка з напівпричепом, що перевозила бетонні блоки, опинилась на залізничному переїзді у момент наближення пасажирського поїзда.

Про постраждалих серед 150 пасажирів досі не повідомляли. Людей евакуювали з потяга та забрали до найближчої станції, звідки мали організувати довезення до пункту призначення автобусами.

У зв’язку зі слідчими діями та ліквідацією наслідків аварії рух на залізничній гілці між муніципалітетами Путтен і Нюнспет призупинено орієнтовно до 17 години.

Минулого тижня у Польщі сталась резонансна аварія на переїзді за участю бетономішалки й пасажирського поїзда, внаслідок неї загинув один з пасажирів.

У зв’язку з цим польські машиністи 11 вересня організували протест і скидали швидкість перед кожним залізничним переїздом, що спричинило масштабні порушення графіків руху.

Пізно ввечері у неділю проблеми на польській залізниці спричинив лось, що забрів на колії неподалік центрального вокзалу Варшави.