У Латвії через страйк скасують понад тисячу автобусних рейсів

Через акцію протесту "День без регіонального громадського транспорту", організовану Латвійською асоціацією пасажирських перевізників (LPPA), у середу, 16 вересня, потенційно не відбудеться 1271 регіональний автобусний рейс.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Асоціація перевізників зазначає, що акцію організовують, щоб привернути увагу до критичної ситуації у галузі громадського транспорту, зокрема через недостатнє державне фінансування.

Перевізники наголошують, що з часу підписання їхніх довгострокових договорів значно зросли ціни. Тож зараз їх треба переглянути, адже, в іншому разі, вони не зможуть надавати якісні послуги пасажирам.

Асоціація звертає увагу на те, що в цьогорічному бюджеті на громадський транспорт спочатку було передбачено менше державного фінансування, ніж потрібно для повного обслуговування існуючої мережі маршрутів. Наразі в уряді розглядається рішення про виділення додаткових коштів у розмірі 9,8 млн євро, щоб держава могла оплатити обсяг перевезень, який вона замовила.

Нагадаємо, міністерство транспорту Латвії подало до Кабінету міністрів проєкт змін до закону про автоперевезення щодо повного припинення з 2027 року пасажирських перевезень до Росії та Білорусі.

А в Литві тим часом заявили, що поки немає підстав забороняти пасажирські рейси до Білорусі та Росії.