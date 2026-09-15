ЄС схвалив 52 млн допомоги румунським фермерам через зростання цін

Європейська комісія схвалила румунську програму державної допомоги на суму 52 млн євро для фермерів, які розводять велику рогату худобу та які стикаються зі зростанням цін на паливо та добрива через кризу на Близькому Сході.

Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Програма була схвалена відповідно до Тимчасових рамок державної допомоги у зв’язку з кризою на Близькому Сході, прийнятих Комісією 29 квітня 2026 року. Вона діятиме до 31 грудня 2026 року і має на меті пом’якшити наслідки зростання цін на сільськогосподарське паливо та добрива.

Допомогу надаватимуть у формі прямих грантів, розмір яких не перевищуватиме 50 тисяч євро на одне підприємство.

Нагадаємо, ціни на пальне зростають через нове загострення на Близькому Сході, коли 9 вересня США та Іран обмінялися ударами по військових суднах. Зокрема і через зростання цін на пальне уряди в країнах ЄС готують програми допомоги фермерам. Так, міністерство сільського господарства Польщі готує додаткову підтримку для фермерів, які цього року зіткнулися із посухою, дорогим пальним і добривами.

А французький уряд виділить 1 млрд євро на комплексну програму допомоги фермерським господарствам, які постраждали внаслідок екстремальної спеки, посухи та пожеж.