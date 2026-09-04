Франція виділяє мільярд євро на допомогу фермерам 

Французький уряд виділить 1 млрд євро на комплексну програму допомоги фермерським господарствам, які постраждали внаслідок екстремальної спеки, посухи та пожеж.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Представлений у п’ятницю, 4 вересня, міністеркою сільського господарства Анні Женевар план CASI ("Клімат, адаптація, посуха, пожежі") містить 14 заходів, спрямованих на відновлення виробництва та подолання кризи в агросекторі.

План передбачає компенсації національної солідарності (ISN) – програму, яка покриває частину втрат врожаю, спричинених кліматичними катаклізмами.

Крім того, уряд створює фонд відновлення сільського господарства, який перебуватиме під контролем префектів. Він зможе фінансувати закупівлю кормів, кормових культур, насіння, саджанців та, у ширшому сенсі, витрати, необхідні для відновлення виробництва на господарствах, що найбільше постраждали.

Частина коштів фонду буде зарезервована для постраждалих від пожеж господарств. Держава також планує організувати перевезення соломи та кормів між регіонами, а в разі недостатності запасів у Франції – звернутися за допомогою до інших європейських країн.

Згідно з планом, господарства, що зазнали збитків, зможуть отримати пільги щодо сплати земельного податку на незабудовані ділянки.

Також уряд продовжує дію спеціальної програми із закупівлі азотних добрив. Вона буде продовжена до 31 грудня 2026 року замість початкового терміну 30 вересня.

У Франції заявили, що кліматична та сільськогосподарська криза цього року мала "виняткові масштаби". З травня температура перевищувала сезонні норми на 3,8°C. Станом на 27 серпня, за даними VigiEau, 101 департамент Франції постраждав від посухи, а 62 перебували в кризовому стані.

Збитки врожаю сягали 50% і більше в кількох регіонах, а в окремих районах – від 70% до 80%. Одночасно постраждали зернові культури, городництво, виноградарство, тваринництво та пасовища.

За оцінками Національної федерації профспілок фермерів, загальні збитки сільського господарства у Франції перевищать 10 млрд євро.

Повідомляли, що Франція у вересні готується до нової хвилі спеки, під час якої на південному заході країни температура повітря у вихідні може сягнути 40°C.

Франція за літо пережила три хвилі спеки. На півдні у багатьох місцях велася боротьба з лісовими пожежами. Рівень води у малих річках і струмках Франції станом на кінець липня сягнув історичного мінімуму для цієї пори року.

Міністерка охорони навколишнього середовища Франції Монік Барбу прогнозує, що збитки від посухи для країни становитимуть від 10 до 15 млрд євро.