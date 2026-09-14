Польські фермери знову потребують фінансової підтримки

Міністерство сільського господарства готує додаткову підтримку для фермерів, які цього року зіткнулися із посухою, дорогим пальним і добривами.

Про це інформує Polskie Radio, пише "Європейська правда".

Міністр сільського господарства Польщі Стефан Краєвський заявив, що вже у жовтні може розпочатися прийом заявок на субсидії для закупівлі добрив. Їхня ціна значно зросла після загострення ситуації на Близькому Сході.

Окрема проблема – вирощування картоплі. Польські фермери вже кілька років борються з бактеріальною хворобою, яка ускладнює експорт картоплі до інших країн.

"Ми мусили провести додаткові обстеження, перевірки та контроль нашої картоплі. Зараз робимо усе, аби ймовірно у 2027 році отримати статус країни вільної від бактеріозу", – сказав Краєвський.

За словами посадовця, для деяких господарств вирощування картоплі та капусти цього року стало майже нерентабельним.

Міністерство також планує підтримати відновлення поголів'я худоби. Прийом заявок на відповідні субсидії має розпочатися до кінця року.

Нагадаємо, польські фермери вже кілька років виступають проти посилення конкуренції з боку української аграрної продукції. У 2023-2024 році вони неодноразово блокували пункти пропуску на польсько-українському кордоні, вимагаючи, зокрема, обмежити імпорт українських товарів. Одні з останніх протестів фермерів на кордоні з Україною відбулися у січні 2026 року.

А недавно польські фермери закликали Єврокомісію переглянути скорочення видатків на агросектор.