Фінляндія схвалила пакет допомоги Україні на 290 млн євро

Фінляндія ухвалила рішення про надання Україні 34-го пакету військової допомоги на суму 290 мільйонів євро.

Про це повідомив президент Фінляндії Александр Стубб у себе в X, пише "Європейська правда".

Новий пакет допомоги містить те, про що Україна просила терміново, готуючись до важкої зими, заявив фінський президент. Допомогу схвалили у вівторок, 15 вересня.

"Україна веде оборонну боротьбу вже п’ятий рік. Ми підтримуємо Україну, бо це морально правильно. Йдеться про безпеку всієї Європи, а отже, і Фінляндії", – написав Стубб.

Раніше Александр Стубб заявляв, що Україні важливо бути готовою до "найгіршого" сценарію щодо того, яка буде ситуація взимку. Фінляндія, за його словами, активно працює, щоби в України було достатньо енергоносіїв.

Також йшлося про те, що Фінляндія готує наступний пакет ППО, який буде складатися з деяких найважливіших потреб України.