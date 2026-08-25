Президент Фінляндії про зиму в Україні: "Важливо розраховувати на найгірший сценарій"

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Україні важливо бути готовою до "найгіршого" сценарію щодо того, яка буде ситуація взимку.

Про це він сказав у інтерв’ю "Європейській правді".

Стуббу нагадали, що Україна зараз готується, за прогнозами, до важкої зими, а також запитали, чи збігається це з його очікуваннями щодо майбутньої ситуації.

"Я також вважаю, що важливо розраховувати на найгірший сценарій, і бути готовим до нього", – відповів на це фінський президент.

Водночас він наголосив, що український наступ "є дуже сильним десь 8–9 місяців", а також Стубб зауважив, що щомісяця українські Сили оборони знищують "десь 30-35 тисяч військових". Окрім цього, він також згадав й про далекобійні удари.

"Усе це свідчить, що Україна діє набагато успішніше, ніж раніше. Але ж це не означає, що зими не буде", – сказав він.

Стубб наголосив, що Фінляндія активно працює над тим, щоби в України було достатньо енергоносіїв, були дизельними генератори, зокрема, від фінського виробника Wärtsilä.

"Дійсно, ми маємо готуватися до найгіршого. Це необхідно", – додав він.

Нещодавно стало відомо, що Фінляндія готує наступний пакет ППО, який буде складатися з деяких найважливіших потреб України.

Також писали, що уряд Швеції ухвалив рішення про виділення Україні нового пакета допомоги на суму майже 1,5 мільярда крон (близько 140 мільйонів євро) на 2026 рік для підтримки енергетичного сектора перед зимою.

Також дивіться повне інтерв’ю з президентом Фінляндії за посиланням.