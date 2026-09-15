Финляндия одобрила пакет помощи Украине на 290 млн евро

Финляндия приняла решение о предоставлении Украине 34-го пакета военной помощи на сумму 290 миллионов евро.

Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб в своем аккаунте в X, пишет "Европейская правда".

Новый пакет помощи включает то, о чем Украина просила в срочном порядке, готовясь к суровой зиме, заявил финский президент. Помощь была одобрена во вторник, 15 сентября.

"Украина ведет оборонительную борьбу уже пятый год. Мы поддерживаем Украину, потому что это морально правильно. Речь идет о безопасности всей Европы, а значит, и Финляндии", – написал Стубб.

Ранее Александр Стубб заявлял, что Украине важно быть готовой к "худшему" сценарию относительно того, какой будет ситуация зимой. Финляндия, по его словам, активно работает над тем, чтобы у Украины было достаточно энергоносителей.

Также речь шла о том, что Финляндия готовит следующий пакет ПВО, который будет состоять из некоторых наиболее важных потребностей Украины.