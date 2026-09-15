Президент Естонії призначив трьох нових міністрів, включно з главою Міноборони

Президент Естонії Алар Каріс за пропозицією прем’єр-міністра Крістена Міхала призначив на посади трьох нових членів уряду, в тому числі міністра оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Після складання присяги перед Рійгікогу (парламентом) Ерккі Кельдо почне працювати міністром енергетики та навколишнього середовища, Лійна Вахтрас – міністром економіки та промисловості, а Мартін Херем – міністром оборони.

Перед призначенням на посади Алар Каріс зустрівся з усіма трьома кандидатами в міністри. Вони обговорили виробництво енергії та лісове господарство Естонії, стан економіки, зайнятість молоді, бюджет і державну безпеку.

"Бажаю вам сил, твердості духу та успіхів. Часи складні, а вибори наближаються. Поєднувати повсякденну відповідальну роботу з виборчим процесом, безумовно, непросто – це вимагає виваженості, продуманих рішень і самовіддачі. Бажаю вам мудрості, стійкості та незгасаючого бажання діяти", – сказав Каріс.

Президент звільнив зі своїх посад міністра оборони Ханно Певкура, а також міністра енергетики та навколишнього середовища Андреса Сутта.

Нові міністри вступлять на посаду в середу після складання присяги перед Рійгікогу.

Нагадаємо, міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що подасть у відставку на тлі виявлених аудитом проблем довкола закупівлі снарядів для України.

Детальніше читайте у статті: Відставка через снаряди для України. Що відбувається в Естонії та чи будуть дострокові вибори.