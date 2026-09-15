Президент Эстонии назначил трех новых министров, в том числе главу Минобороны

Президент Эстонии Алар Карис по предложению премьер-министра Кристена Михала назначил на должности трех новых членов правительства, в том числе министра обороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

После принесения присяги перед Рийгикогу (парламентом) Эркки Кельдо приступит к исполнению обязанностей министра энергетики и окружающей среды, Лийна Вахтрас – министра экономики и промышленности, а Мартин Херем – министра обороны.

Перед назначением на должности Алар Карис встретился со всеми тремя кандидатами в министры. Они обсудили производство энергии и лесное хозяйство Эстонии, состояние экономики, занятость молодежи, бюджет и государственную безопасность.

"Желаю вам сил, твердости духа и успехов. Времена сложные, а выборы приближаются. Совмещать повседневную ответственную работу с избирательным процессом, безусловно, непросто – это требует взвешенности, продуманных решений и самоотдачи. Желаю вам мудрости, стойкости и неугасаемого желания действовать", – сказал Карис.

Президент освободил от занимаемых должностей министра обороны Ханно Певкура, а также министра энергетики и окружающей среды Андреса Сутта.

Новые министры вступят в должность в среду после принесения присяги перед Рийгикогу.

Напомним, министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что подаст в отставку на фоне выявленных в ходе аудита проблем, связанных с закупкой снарядов для Украины.

Подробнее читайте в статье: Отставка из-за снарядов для Украины. Что происходит в Эстонии и будут ли досрочные выборы.