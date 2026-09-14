Норвегія профінансувала енергетичне обладнання для української області

Норвегія профінансувала нову партію енергетичного обладнання на майже 76,5 тисяч євро для Дніпропетровської області.

Про це повідомило Міністерство енергетики у соцмережі Х, пише "Європейська правда ".

У Міненерго повідомили, що Норвегія через Фонд енергетичної підтримки України профінансувала нову партію промислових запірних клапанів на суму 76 448 євро для Дніпропетровської області.

Сталеві та чавунні засувки та запірні клапани необхідні для регулювання потоків води та пари, запобігання витокам і втратам тиску, а також для безпечного ремонту пошкоджених об’єктів енергетики, зазначають у міністерстві.

Раніше Німеччина профінансувала партію енергетичного обладнання для Дніпропетровської області. А Литва передала українським регіонам понад 17 тонн енергообладнання.