Мадяр звинуватив Орбана в "насильстві" щодо держслужбовців через його заяви

В Угорщині колишній прем’єр-міністр Віктор Орбан спровокував скандал через свою заяву, в якій порівняв новостворений антикорупційний орган із таємною поліцією комуністичної епохи, а чинний прем'єр Петер Мадяр звинуватив його у "насильстві" щодо держслужбовців.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

Заява Орбана стосувалась Національного управління з повернення та захисту активів (NVVH), завданням якого є відстеження та повернення незаконно привласнених державних активів.

Орбан, який очолює опозицію після поразки своєї партії "Фідес" на виборах у квітні, посилив нападки на відомство під час телевізійного інтерв’ю у неділю.

Він схарактеризував NVVH як "установу типу ÁVH" – маючи на увазі сумнозвісну угорську таємну поліцію комуністичної епохи – і назвав її інструментом "агресивного, новокомуністичного уряду".

Колишній прем’єр-міністр заявив, що в разі повернення "Фідес" до влади співробітники агентства можуть зіткнутися з правовими та фінансовими наслідками незалежно від займаної посади.

Він також зазначив, що "Фідес" оприлюднить імена осіб, які працюють в агентстві, і відстежуватиме справи, у розслідуванні яких вони брали участь.

"Ми маємо сказати це заздалегідь, спокійно і чесно: тиранію не можна терпіти", – заявив Орбан, додавши, що співробітники не зможуть уникнути особистої відповідальності.

У відповідь чинний угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр у вівторок у парламенті заявив, що висловлювання Орбана можуть бути розцінені як "насильство щодо державного службовця" – злочин, який за угорським законодавством карається позбавленням волі.

Мадяр назвав "безпрецедентним" той факт, що колишній глава уряду погрожує слідчим, поліцейським і прокурорам за виконання законних процедур.

Звертаючись до депутатів від партії "Фідес", він заявив, що розслідування проводитимуться "проти вас, ваших олігархів, злочинців і мафіозі".

Своєю чергою нещодавно обрана голова NVVH Анна Унгер пообіцяла захистити співробітників відомства від залякувань після заяв Орбана.

За її словами, NVVH використовуватиме законні засоби для захисту своїх співробітників від політичного залякування.

"Управління захищатиме не лише державні активи, а й своїх співробітників", – підкреслила Унгер в ефірі телеканалу RTL.

Вона додала, що "ніхто не має права погрожувати чи залякувати співробітників управління", і зазначила, що NVVH застосовуватиме заходи кримінального права у відповідь на конкретні погрози.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан подала кримінальну скаргу на свого попередника Петера Сійярто та його команду за те, що вони протягом останніх чотирьох років регулярно користувалися дорогими приватними літаками замість регулярних авіарейсів.