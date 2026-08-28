Угорський парламент обрав голову нового агентства з повернення активів

Парламент Угорщини обрав професорку політології Анну Унгер головою Національного агентства з повернення активів – органу, який має розслідувати підозри у розкраданні державних коштів, насамперед тих, що були розтрачені за 16 років правління колишнього прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

Як зазначається, Унгер, яка не має юридичної освіти, отримала необхідні дві третини голосів парламенту під час голосування у п’ятницю, 28 серпня.

Її головним конкурентом був юрист Міклош Лігеті, який тривалий час очолював юридичний напрям угорського представництва Transparency International.

Призначення Унгер викликало критику ще до голосування: з майже 100 заявок на посаду було оприлюднено лише кілька кандидатур, а керівна партія "Тиса" зрештою підтримала кандидатуру людини без практичного досвіду роботи у сфері боротьби з корупцією.

Прем’єр-міністр Петер Мадяр визнав критику та заявив, що уряд готовий розширити керівну структуру агентства. За його словами, віцепрезидентами установи стануть прокурори, а ключові рішення ухвалюватиме колективне керівництво.

"Агентством керуватиме не одна людина", – запевнив він.

Під час слухань у парламентському комітеті Унгер заявила, що її роль полягатиме в тому, щоб "надати новій угорській демократії імунну систему" проти корупції минулої епохи. Водночас вона застерегла від завищених очікувань.

28 липня писали, що в Угорщині схвалили створення нового агентства, завданням якого є повернення незаконно привласнених державних коштів.

Нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна планує розширити податкову базу для компаній, скасувавши "вибіркові" податки епохи Орбана.