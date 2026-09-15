Глава МЗС Угорщини подала скаргу в прокуратуру щодо дорогих перельотів Сійярто

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан подала кримінальну скаргу на свого попередника Петера Сійярто та його команду за те, що вони протягом останніх чотирьох років регулярно користувалися дорогими приватними літаками замість регулярних авіарейсів.

Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".

Аніта Орбан заявила, що в організації поїздок Сійярто та його команди не простежується жодних міркувань щодо економії.

"Починаючи з 2022 року вони систематично перейшли на використання чартерних приватних рейсів або літаків армії для поїздок міністра (Сійярто) та його делегації", – сказала вона.

За словами міністерки, документи та результати розслідування показали, що в період з 2022 по 2026 рік ці поїздки обходилися в середньому майже в шість разів, або на 4 мільярди форинтів (12,6 мільйона доларів), дорожче, ніж коштували б регулярні рейси бізнес-класом.

"Таким чином, виявлені факти дають підстави підозрювати нецільове використання коштів, що спричинило значну шкоду, а також ставлять під сумнів відповідальність колишнього керівництва міністерства", – додала вона.

Подана Орбан скарга стала останньою в серії заходів нового уряду в рамках його антикорупційної кампанії після приходу до влади Петера Мадяра.

Попередник Мадяра на посаді прем’єр-міністра Віктор Орбан відкинув звинувачення в корупції.

Його речник Берталан Хаваші у відповіді електронною поштою агентству Reuters заявив, що польоти Сійярто повністю відповідали положенням відповідної урядової постанови.

"Останніми роками закордонні поїздки Міністерства закордонних справ і торгівлі організовувалися зі зразковою ефективністю. Тому Петер Сійярто заслуговує на похвалу, а не на політично вмотивовані нападки", – переконаний представник Орбана.

Раніше Аніта Орбан подала до Генеральної прокуратури заяву щодо закупівель, які Міністерство закордонних справ проводило під час пандемії коронавірусу за керівництва Петера Сійярто.

Повідомляли також, що в Угорщині почали розслідування щодо державних субсидій китайському виробнику електромобілів BYD – компанії, куди працевлаштувався Сійярто після того, як пішов з парламенту.

Крім того, угорський прем’єр Петер Мадяр заявив про розслідування щодо зв’язків Сійярто з Росією, проте деталей досі не розголошували.