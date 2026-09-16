Мадьяр обвинил Орбана в "насилии" в отношении государственных служащих из-за его заявлений

В Венгрии бывший премьер-министр Виктор Орбан вызвал скандал своим заявлением, в котором сравнил недавно созданный антикоррупционный орган с тайной полицией коммунистической эпохи, а действующий премьер Петер Мадьяр обвинил его в "насилии" в отношении госслужащих.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Заявление Орбана касалось Национального управления по возврату и защите активов (NVVH), задачей которого является отслеживание и возвращение незаконно присвоенных государственных активов.

Орбан, возглавляющий оппозицию после поражения своей партии "Фидес" на выборах в апреле, усилил нападки на ведомство во время телеинтервью в воскресенье.

Он охарактеризовал NVVH как "учреждение типа ÁVH" – имея в виду печально известную венгерскую тайную полицию коммунистической эпохи – и назвал его инструментом "агрессивного, новокоммунистического правительства".

Бывший премьер-министр заявил, что в случае возвращения "Фидес" к власти сотрудники агентства могут столкнуться с правовыми и финансовыми последствиями независимо от занимаемой должности.

Он также отметил, что "Фидес" обнародует имена лиц, работающих в агентстве, и будет отслеживать дела, в расследовании которых они принимали участие.

"Мы должны сказать это заранее, спокойно и честно: тиранию нельзя терпеть", – заявил Орбан, добавив, что сотрудники не смогут избежать личной ответственности.

В ответ действующий венгерский премьер-министр Петер Мадьяр во вторник в парламенте заявил, что высказывания Орбана могут быть расценены как "насилие в отношении государственного служащего" – преступление, которое по венгерскому законодательству наказывается лишением свободы.

Мадьяр назвал "беспрецедентным" тот факт, что бывший глава правительства угрожает следователям, полицейским и прокурорам за выполнение законных процедур.

Обращаясь к депутатам от партии "Фидес", он заявил, что расследования будут проводиться "против вас, ваших олигархов, преступников и мафиози".

В свою очередь недавно избранная глава NVVH Анна Унгер пообещала защитить сотрудников ведомства от запугиваний после заявлений Орбана.

По её словам, NVVH будет использовать законные средства для защиты своих сотрудников от политического запугивания.

"Управление будет защищать не только государственные активы, но и своих сотрудников", – подчеркнула Унгер в эфире телеканала RTL.

Она добавила, что "никто не имеет права угрожать или запугивать сотрудников управления", и отметила, что NVVH будет применять меры уголовного права в ответ на конкретные угрозы.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан подала уголовное заявление на своего предшественника Петера Сийярто и его команду за то, что они в течение последних четырех лет регулярно пользовались дорогими частными самолетами вместо регулярных авиарейсов.