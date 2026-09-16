У Палаті представників зробили ще крок до ухвалення "проєкту Грема" про санкції проти РФ

У Палаті представників США відбувся ще один процедурний крок щодо законопроєкту співавторства сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блументаля про "каральні" мита для країн, які купують російські енергоресурси, що відкриває шлях до голосування за ініціативу у залі.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

15 вересня проєкт Грема-Блументаля пройшов ще одне процедурне погодження у Палаті представників – з мінімальною перевагою 214 до 211 голосів, що дозволяє вже у середу винести його на голосування у залі.

Ситуація до останнього виглядала песимістично, доки двоє членів Демократичної партії не дали голоси "за".

Ці процедурні голосування вважаються "перевіркою" партійної лояльності, тому відхід від загальної лінії – рідкісний випадок. Водночас республіканець Тім Берчетт разом з більшістю демократів голосував "проти", аргументуючи це бажанням створити умови для зниження цін на пальне для американців.

Демократи, які виступають проти ухвалення проєкту – попри свою підтримку України – пояснюють це тим, що він надає президенту США Дональду Трампу "тарифні" повноваження, вже відхилені Верховним судом. Вони переконані, що закон "завдасть більше шкоди, ніж користі" та що потрібно шукати інше двопартійне рішення.

При цьому і критики Трампа визнають, що провал голосування виглядатиме як крок проти підтримки України і надихне Москву.

Перед цим 14 вересня проєкт пройшов погодження у регламентному комітеті Палати представників.

Нагадаємо, Сенат Конгресу США 7 серпня 86 голосами "за" схвалив проєкт щодо санкцій проти РФ, співавторами якого є покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блументаль.

Пізніше ЗМІ писали, що законопроєкт стикається з дедалі сильнішим опором у Палаті представників США і може бути заблокований принаймні до листопадових виборів до Конгресу.