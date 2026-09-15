"Проєкт Грема" про санкції проти РФ пройшов голосування у комітеті Палати представників

Схвалений Сенатом Конгресу США законопроєкт щодо посилення санкцій проти Росії, одним зі співавторів якого є покійний Ліндсі Грем, пройшов голосування у комітеті Палати представників.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

14 вересня регламентний комітет Палати представників погодив двопартійний законопроєкт співавторства сенаторів Грема і Блументаля, спрямований на посилення санкційного тиску на Росію – зокрема, застосування "каральних" митних ставок до товарів з країн, які купують російський уран і нафтопродукти.

Цей крок створює умови для винесення проєкту на повноцінне голосування у залі пізніше цього тижня. Спікер Майк Джонсон у понеділок казав, що може забезпечити розгляд за прискореною процедурою – у межах якої для рішення потрібно буде дві третини голосів.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що наступні процедури мають відбутися вже у найближчі дві доби. ,

"Законопроєкт про пекельні санкції подолав перше процедурне голосування в комітеті. Наступна зупинка: процедурне голосування в залі (вівторок обід), потім голосування по суті (середа обід). Щодо правок демократів поки не має ясності. Виглядає, що все, потяг пішов, і далі рухається уже чиста версія законопроєкту", – прокоментував він у своїх соцмережах.

Нагадаємо, Сенат Конгресу США 7 серпня 86 голосами "за" схвалив проєкт щодо санкцій проти РФ, співавторами якого є покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блументаль.

Пізніше ЗМІ писали, що законопроєкт стикається з дедалі сильнішим опором у Палаті представників США і може бути заблокований принаймні до листопадових виборів до Конгресу.